Trasporti: Fs, Frecciarossa arriva a Frosinone e Cassino, per ciociaria occasione sviluppo (3)

- Per il sindaco di Frosinone Ottaviani "quella di oggi è una data storica per il futuro. Ci dobbiamo impegnare tutti per essere in grado di stimolare al massimo la città e il mercato per avere più utenza possibile. L'importanza dell'alta velocità è paragonabile solo a quello che avvenne qui 58 anni fa, quando vi fu l'apertura del casello autostradale. Noi adesso - ha spiegato il sindaco - dobbiamo essere in grado ora di veicolare al meglio quella che è una domanda di servizi nuova che la Tav potrà offrire su questo territorio". "Va riconosciuto l'impegno di Ferrovie dello Stato per la nostra provincia. Ora spetta a noi gettare le basi per il futuro. Perché da oggi ci avvicineremo all'Europa", ha detto il presidente della Provincia Pompeo. Il collegamento giornaliero in Frecciarossa da e per Frosinone e Cassino è una delle principali novità dell'orario estivo di Trenitalia (gruppo Fs italiane) che prevede più collegamenti sulle principali direttrici del Paese, con particolare attenzione agli spostamenti per il turismo nazionale. L'offerta di Trenitalia cresce con un numero di collegamenti congruo alla richiesta di mobilità di questo periodo, tenendo conto della disponibilità di posti al 50 per cento. Ciò garantisce il rispetto del distanziamento a bordo treno, oltre alla massima attenzione alle esigenze delle persone, salute e igiene prima di tutto, grazie al criterio "a scacchiera" per la vendita dei posti a sedere, i marker sui posti da non utilizzare e le indicazioni da rispettare a bordo treno. A bordo di Frecciarossa e Frecciargento è distribuito un safety kit gratuito (mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso), insieme a una lattina d'acqua per tutti i passeggeri. Inquadrando con lo smartphone il Qr code posizionato sui tavolini, i passeggeri possono visualizzare le informazioni sulle attività e i processi di pulizia e sanificazione dei treni. (Rer)