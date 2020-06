Fase 3: Damiano (PD), serve riforma ammortizzatori sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono ancora ritardi preoccupanti nei pagamenti della Cassa Integrazione e molte famiglie sono in difficoltà, considerando che i lavoratori interessati a questo ammortizzatore sociale sarebbero, secondo i dati dell’Inps, 8 milioni e 410 mila". Lo dichiara Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e attuale dirigente del Pd. "L’istituto - continua in una nota - ha anche precisato che circa il 90 per cento delle domande pervenute sarebbe già stato autorizzato. Va fatto, dunque, un ultimo sforzo, per non vanificare l’efficacia dell’enorme dotazione di risorse messe a disposizione. Sommando queste risorse che, per la sola Cassa Integrazione arrivano a 21 miliardi e 375,2 milioni di euro, a quelle destinate a professionisti, co.co.co., autonomi, stagionali del turismo, termali, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo, reddito di ultima istanza, reddito di emergenza, lavoratori domestici, Naspi, Dis-Coll e lavoratori sportivi, si totalizza la cifra record di 31 miliardi e 378,1 milioni di euro. Risorse che, come abbiamo già detto, non basteranno, perché soltanto per la Cig occorreranno altri 5 miliardi di euro per coprire tutto il 2020", spiega Damiano. "Ma si tratta pur sempre del solo 16 per cento della cifra già investita, che potrà essere coperta dalle risorse del Sure, la Cassa Integrazione europea", aggiunge. "Dopo aver individuato i singoli interventi di tutela per non lasciare fuori nessuno, una sorta di puzzle, adesso è giunto il momento di immaginare un intervento organico, a partire dalla riforma degli ammortizzatori sociali, che andranno resi universali e il più possibile uniformi: la recente esperienza ce lo insegna", conclude l'esponente del Pd. (Com)