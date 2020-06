Spagna: governo presenterà domani pacchetto di aiuti a settore auto da 3,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo intende istituire un pacchetto di aiuti da 3,7 miliardi di euro per settore automobilistico, colpito duramente dagli effetti della pandemia di coronavirus. L'esecutivo, come ha spiegato oggi il premier spagnolo Pedro Sanchez, intende promuovere gli investimenti e l'acquisto di veicoli, in special modo quelli elettrici. I dettagli del piano governativo di sostegno al comparto dell'automotive verranno resi noti nella giornata di domani, comprese le misure fiscali e per la ricerca e lo sviluppo. Il settore automobilistico conta secondo le stime per un decimo della produzione industriale spagnola e quasi un quinto del totale delle esportazioni. (Spm)