Stati Generali: Zingaretti, serve contributo anche delle opposizioni per ridare speranza all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli Stati generali, le forze di opposizione hanno chiarito che sono pronte "a dare il proprio contributo e noi dobbiamo cogliere questo aspetto del loro pronunciamento, perché abbiamo di fronte una grande battaglia per ridare speranza agli italiani e tutti devono fare la propria parte". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interpellato a margine dell'inaugurazione dell'alta velocità a Frosinone, sugli Stati generali dell'economia. "Ogni momento nel quale c'è lo sforzo di trovare una visione comune va salutato molto positivamente. Oggi questa speranza per il Paese è possibile grazie all'Italia che ha combattuto in Europa e ce l'abbiamo fatta - ha aggiunto il segretario -. Chi pensava che l'Europa andava solo picconata sbagliava, perché in realtà l'Europa ha dato all'Italia un'altra grande chance e noi dobbiamo esserne oggi degni: dobbiamo in fretta fare delle scelte, costruire progetti e realizzare questi progetti. Per farlo c'è bisogno di una stagione di pluralismo politico, sociale ma anche di grande concordia, altrimenti - ha concluso Zingaretti - appariremo come quel film in cui due giapponesi continuano a litigare su una isola mentre il mondo è cambiato". (Rin)