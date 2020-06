M5s: Di Battista, chi non concorda su assemblea spieghi perché

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi pomeriggio sono tornato in Tv. Ho fatto proposte e preso posizioni chiare. Si può legittimamente non essere d'accordo. Lo si dica chiaramente spiegando il perché". Lo scrive sul suo profilo Instagram Alessandro Di Battista, del M5s, replicando, pur senza citarlo, a Beppe Grillo. Oggi Di Battista, ospite della trasmissione di Lucia Annunziata “Mezz’ora in più”, aveva chiesto un'assemblea "in cui tutte anime del M5s, gli iscritti e attivisti dicano la loro per costruire un'agenda politica". Proposta alla quale il co-fondatore del M5s ha però risposto con questo tweet: "Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto...ma ecco l'assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film "Il giorno della marmotta", ha detto Grillo. (Rin)