Trasporti: Buschini, Tav a Frosinone è straordinaria opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Frecciarossa, a partire da domani, fermerà a Frosinone e Cassino.Le due città ora sono nel network dell'Alta Velocità: un giorno diimportanza straordinaria per il nostro territorio". Così, in una nota, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini in occasione del viaggio inaugurale del Frecciarossa nelle fermate di Frosinone e Cassino. "Un risultato - spiega - che come Regione Lazio abbiamo inseguito per molto tempo e che grazie all'accordo con Ferrovie dello Stato diventafinalmente realtà". (Com)