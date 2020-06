Montanelli: De Pasquale (FI), collettivo Lume "educato" da Comune di Milano a imbrattare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, "il collettivo Lume è stato 'educato' dal Comune a imbrattare e a occupare ciò che si vuole in questi anni". "Normale - osserva l'azzurro in una nota - che non comprendano la gravità del loro atto. Spero lo comprendano ora il sindaco e il ministro degli Interni, anche perché era un atto 'annunciato' ed è la terza volta in pochi anni che la statua viene vandalizzata". (com)