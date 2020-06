Somalia: a Gibuti colloqui tra governo Mogadiscio e autorità del Somaliland (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Somaliland, un ex protettorato britannico, ottenne l'indipendenza nel 1960, ma alcuni giorni dopo si unì alla Somalia. Nel 1991, dopo anni di guerra con il governo di Mogadiscio, dichiarò l'indipendenza dal resto del paese. Nel pieno della guerra civile Somalia, il Somaliland ha goduto di una relativa pace, senza però ottenere il riconoscimento internazionale. Durante i precedenti cicli di colloqui tra il 2012 e il 2015, le due parti hanno compiuto progressi su questioni pratiche di cooperazione, come la gestione dello spazio aereo, ma non sono riuscite a colmare il divario sulla questione fondamentale dello status del Somaliland. I colloqui sono infine falliti nel 2015 e le relazioni sono peggiorate, con scontri esplosi tra le forze del Somaliland e quelle del vicino Puntland - una regione semi-autonoma della Somalia - nel 2018. Le tensioni si sono anche intensificate nel 2018 dopo che la compagnia DP World, con sede a Dubai, ha raggiunto un accordo che conferisce all'Etiopia una quota del 19 per cento nel porto di Berbera nel Somaliland, con Mogadiscio che ha bloccato l’atto come una violazione della sua sovranità. (Res)