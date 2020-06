Regno Unito: Johnson, rivedremo regola su distanziamento sociale di due metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha confermato oggi che il governo sta studiando delle modifiche alle normative sul distanziamento sociale di almeno due metri, nell’ambito di un allentamento delle misure di restrizioni imposte per contenere il contagio da coronavirus. Lo spazio di manovra dell’esecutivo sta aumentando, ha rilevato Johnson, che intende presentare per il 4 luglio un nuovo regolamento per i cittadini. “Dal momento che i numeri sono in calo, e i contagiati diventano uno ogni mille persone, uno ogni 1.600, o anche meno, allora la possibilità di ritrovarci molto vicini a chi ha il virus, anche a meno di due metri, scende statisticamente e ci fornisce ulteriore margine di manovra”, ha spiegato Johnson. (segue) (Rel)