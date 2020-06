Regno Unito: Johnson, rivedremo regola su distanziamento sociale di due metri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna anche il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha rilevato come in virtù dei progressi fatti nelle ultime settimane nel Regno Unito, le autorità penserebbero di “rivedere” le regole di distanziamento , che secondo alcuni datori di lavoro renderebbero complicata la ripresa economica. Il premier Boris Johnson “ha cominciato una revisione complessiva della regola di distanziamento a due metri. La revisione coinvolgerà gli scienziati, economisti e altre figure”, ha aggiunto il ministro delle Finanze britannico, specificando che in ogni caso la sicurezza sanitaria non verrà messa a rischio con queste misure. (Rel)