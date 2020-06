Usa: caso Brooks, 36 arresti per le proteste ad Atlanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentasei manifestanti sono stati arrestati ieri sera ad Atlanta in seguito alle proteste sul Downtown Connector, importante arteria della città, dove il traffico è stato bloccato. Lo ha reso noto la polizia. Le manifestazioni sono seguite all’uccisione, venerdì sera, di un giovane afroamericano, Rayshard Brooks, 27 anni, colpito da un agente mentre cercava di sottrarsi all’arresto. Delle 36 persone arrestate, 15 sono residenti ad Atlanta, 17 nello Stato della Georgia e quattro in altri Stati. La polizia non ha precisato quali accuse siano state mosse nei loro confronti. Nelle proteste sono anche stati appiccati roghi al fast food Wendy’s, nel cui parcheggio è stato ucciso Brooks: l’uomo si era addormentato in un veicolo parcheggiato intralciando l’accesso al ristorante, motivo per il quale era stata chiamata la polizia. Un portavoce dei vigili del fuoco, Cortez Stafford, ha detto che l’incendio è cresciuto perché non era sicuro raggiungere l’area quando è iniziato. Erika Shields, capo della polizia di Atlanta, si è dimessa. Dei due agenti coinvolti, quello che ha sparato, Garrett Rolfe, è stato licenziato, mentre l’altro, Devin Bronsan, è stato trasferito a mansioni amministrative. Il caso Brooks ha scatenato nuove proteste mentre in tutti gli Stati Uniti si stava ancora protestando per la morte di George Floyd, ucciso da un agente di polizia di Minneapolis.(Nys)