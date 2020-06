Lega: Molinari su minacce Salvini, silenzio assordante da certa parte politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà al segretario del mio partito e amico Matteo Salvini, nuovamente bersaglio di insulti e minacce di morte via social. Lo dichiara Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. "Bisogna porre fine a questa vergogna e punire chi alimenta violenza in rete - spiega in una nota -. Tanto odio va condannato: sconcertante, però, il silenzio assordante di certa parte politica, evidentemente in difficoltà anche sul piano umano", conclude Molinari.(Com)