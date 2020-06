Fase 3: Gelmini (FI), cancelliamo la burocrazia, subito semplificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piuttosto che perdere ulteriore tempo per redigere piani o dossier, "il governo abbia il coraggio di sostenere la proposta di legge anti-burocrazia presentata da Forza Italia alla Camera". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Semplificazione dell’azione amministrativa, subordinare l’avvio delle attività solo a verifiche ex post (con l’abolizione dei controlli ex ante), stop con la richiesta indiscriminata di documenti quando questi sono già in possesso dell’amministrazione, subito testi unici di razionalizzazione dei settori economici strategici, ripristinare il meccanismo ‘taglia-leggi’ introdotto con grande successo dal governo Berlusconi nel 2005, una riforma organica del Codice degli appalti e del ruolo dell’Anac", dichiara Gelmini. "Se non ora, quando. Il Paese per ripartire con slancio ha bisogno di una vera opera di semplificazione. Facciamolo subito, in Parlamento, senza bisogno di ulteriori valzer e senza inutili pompose sfilate", conclude la deputata di FI.(Com)