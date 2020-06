Difesa: Kosovo, ambasciatore Orlando ricorda ricorrenza inizio missione italiana in Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1999, l'Italia si adopera per la pace e la stabilità del Kosovo e della regione dei Balcani occidentali grazie al suolo ruolo nella missione Nato Kfor. Lo ha scritto oggi sul proprio profilo Twitter l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, ricordando la ricorrenza dell'inizio della missione delle nostre Forze armate in Kosovo. "Il 14 giugno 1999 le forze italiane guidate dal generale di brigata Mauro Del Vecchio furono stanziate a Peja per proteggere la popolazione. Da quel momento, attraverso il suo ruolo guida nella missione Nato Kfor, l'Italia fornisce pace e stabilità duratura al Kosovo e all'intera regione", si legge nel tweet dell'ambasciatore.(Res)