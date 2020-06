Stati Generali: Bernini (FI), governo in stato confusionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte ripete come un disco rotto di voler coinvolgere l’opposizione nei programmi per il rilancio del Paese. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "L’appuntamento - si legge in una nota - dovrebbe essere la prossima settimana: ne prendiamo atto, anche se il premier lo dice dall’inizio dell’emergenza e non lo ha mai concretamente fatto. Ma le nostre proposte - spiega la senatrice di FI - le conosce già, perché gliele abbiamo illustrate in dettaglio, e ora siamo curiosi di sapere quale piano intende sottoporci: quello del supercomitato Colao, che ricalca in gran parte il programma del centrodestra; quello di riforme strutturali suggerito dai vertici dell’Ue e della Bce; oppure quello del governo, che però non abbiamo ancora capito qual è e se c’è, visto che la maggioranza resta divisa su riforma fiscale, codice degli appalti, mercato del lavoro, fondi del Mes e dossier cruciali come Ilva e Autostrade? C’è un’unica certezza: a Conte non bastano gli Stati Generali per uscire dallo stato confusionale", conclude Bernini. (Com)