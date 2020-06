Energia: Arabia Saudita, Aramco inizia acquisizione partecipazione del 70 per cento in Sabic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica saudita, Saudi Aramco, ha iniziato oggi l'acquisizione di una partecipazione del 70 per cento nella società petrolchimica Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) attraverso operazioni per un valore di 259 miliardi di riyal (69 miliardi di dollari). Un totale di 2,1 miliardi di azioni Sabic hanno assistito ad un trasferimento in quattro transazioni, con Aramco che ha avviato l’acquisto attraverso il Fondo di investimenti pubblici saudita (Pif). Aramco pagherà 93,3 miliardi di riyal (circa 24,8 miliardi di dolllari) questa settimana come prima rata dell'accordo, ha riferito il sito web di notizie “Maaal”. Secondo i termini dell'acquisizione, Aramco pagherà i restanti 44 miliardi di dollari in quattro rate fino al settembre 2025. L'acquisto di Sabic è una parte fondamentale della strategia di Aramco di espandersi dalla produzione di petrolio ai prodotti chimici e serve anche come sostegno al Pif per raccogliere fondi volti a finanziare i suoi piani di investimento.(Res)