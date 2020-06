Montanelli: Ronzulli (FI), cultura non può soccombere a odio e ideologie sfrenata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura non può soccombere all'odio e all'ideologia sfrenata e violenta: lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un video girato davanti alla statua di Indro Montanelli a Milano e pubblicato sui suoi profili social. "Sono venuta ad omaggiare Indro Montanelli, un grande giornalista. Aveva proprio ragione lui: 'Questo è un Paese senza memoria (...). È un Paese senza passato che non accumula né ricorda nulla'. Così può capitare che si finisca per infangare la memoria di chi non può difendersi, dando uno schiaffo al mondo del giornalismo libero; a una città come Milano che non merita di essere associata a simili assurdi episodi; a chi ha combattuto e combatte il terrorismo di qualsiasi colore come ha fatto Montanelli", dichiara Ronzulli. "Qui, in questo punto - aggiunge - Montanelli fu gambizzato dalle brigate rosse. L'indignazione per l'accaduto è forte e diffusa e il modo migliore per reagire a questo episodio sarebbe ripulire immediatamente la statua propio per non gambizzare due volte Montanelli. E invece si aspetta fino a domani. Con questa porcheria i collettivi studenteschi che hanno rivendicato l'imbrattamento dovranno essere puniti, non può soccombere all'odio e all'ideologia sfrenata e violenta. Questa è la dimostrazione di come certe interpretazioni ideologizzate siano fucina di teorie e azioni che non possono essere tollerate. Per Montanelli parlano la storia e i suoi successi professionali, del video di questo imbrattamento domani non si ricorderà più nessuno. Ed è giusto così!", conclude la vicepresidente del gruppo di FI al Senato. (Rin)