Israele: Netanyahu e Gantz discutono con ambasciatore Usa piani annessione parti Cisgiordania (2)

- In base a un accordo di coalizione tra Netanyahu e Gantz firmato il mese scorso, il governo può perseguire l'annessione sostenuta dagli Stati Uniti a partire dal primo luglio. L'amministrazione Trump ha indicato che non si opporrà alle mosse israeliane verso le terre annesse che diventerebbero parte del paese nell'ambito del suo piano di pace, che prevede condizionatamente uno stato palestinese sul restante 70 per cento circa della Cisgiordania, contrassegnato da insediamenti israeliani. Il piano dichiarato di Netanyahu è stato accolto con una forte opposizione in Europa, nel mondo arabo e anche in Israele, a causa delle tensioni che potrebbe provocare, in particolare con la vicina Giordania. Netanyahu e molti esponenti della destra israeliana hanno difeso le mosse dell'annessione come il riconoscimento a lungo ricercato di una realtà sul campo dopo decenni di costruzione di insediamenti e dominio militare della Cisgiordania. (Res)