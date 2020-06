Stati Generali: domani seconda giornata con Colao e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono domani, lunedì 15 giugno, a Villa Pamphilj, gli incontri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i rappresentanti delle Istituzioni e delle organizzazioni sindacali in occasione di "Progettiamo il Rilancio". Alle ore 9.00 i lavori saranno aperti dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale seguirà, alle 9.10, Vittorio Colao, presidente del Comitato di esperti in materia economica e sociale. Alle ore 10 sarà la volta dei sindacati con Cgil, Cisl, Uil. Alle ore 14.00 è previsto l'indirizzo di apertura di Conte, per la sessione pomeridiana mentre alle 14.10 sarà la volta di altre sigle sindacali: Ugl,Usb, Cub, Cisal, Confal, Cobas, Unicobas, Cisa, Cse, Fnsi. Alle ore 18.00 sarà il turno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l'Unione delle Province d'Italia (Upi). (Rin)