Rifiuti: Ama, oltre 220 tonnellate raccolte durante "il tuo quartiere non è una discarica"

- Oltre 220 tonnellate raccolte nel primo appuntamento post Lockdown, svoltosi questa mattina nei municipi dispari, con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. "Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid 19 -si legge in una nota di Ama-, i cittadini hanno potuto conferire in sicurezza l’accesso ai 25 siti (16 eco-stazioni allestite per l’occasione e 9 centri di raccolta) è stato organizzato nel rispetto delle misure di distanziamento e degli obblighi disposti dai Dpcm, i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.), pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi, che Ama provvederà a differenziare secondo la categoria merceologica e ad avviare alle rispettive filiere di recupero".(Com)