Coronavirus: scendono ricoveri e decessi, da ieri 338 nuovi casi

- Continua ad essere stabile il numero di nuovi positivi al Covid-19 su base quotidiana. Ma scendono i decessi e continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali. Crescono anche i guariti. È quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 338 nuovi casi, 8 in meno rispetto alla rilevazione precedente ma con circa 7 mila tamponi in più effettuati. Il totale delle persone positive al Covid-19 nel nostro paese da inizio emergenza arriva a 236.989 mentre prosegue deciso il calo delle persone attualmente positive che è di 26.274, con una decrescita di ben 1.211 assistiti rispetto a ieri. 44 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio emergenza a 34.345. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 176.370 con un incremento di 1.505 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 209 sono in cura presso le terapie intensive, 11 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 3.594 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 153 pazienti. Quanto al numero di tamponi totali effettuati, arriva a 4.620.718, 56.527 nelle ultime 24 ore e in calo a ieri quando erano stati 49.750. Sono invece 2.846.621 le persone sottoposte a test. Nel dettaglio dei dati regionali, oggi si registrano 0 nuovi casi in otto regioni: Basilicata; Molise; Valle D'Aosta; Calabria; Umbria; Friuli Venezia Giulia; Puglia; e Sardegna. Quattro o meno positivi, invece, in 7 regioni: Liguria (4); Campania (1); Provincia di Trento (1); Marche (4); Abruzzo (4); Sicilia (1); provincia di Bolzano (3). Il 72 per cento dei nuovi casi, 244, sono stati registrati in Lombardia. (Rin)