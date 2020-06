Egitto: aviazione civile riavvierà dal primo luglio voli internazionali con alcuni paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano dell'Aviazione civile Mohamed Mannar ha annunciato che i voli internazionali riprenderanno gradualmente dal primo luglio con alcuni paesi che hanno già aperto il loro spazio aereo. "Riprenderemo i voli internazionali con i paesi che hanno già aperto il loro spazio aereo", ha dichiarato Mannar in una conferenza stampa congiunta con i ministri del Turismo, Khaled al Anani, e dell’Informazione Osama Heikel. Il traffico aereo verrà ripreso per i voli internazionali secondo una serie di procedure per contenere la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riferito dal ministro del Turismo, Al Anani i voli internazionali saranno ammessi solo a tre governatorati nella prima fase, tra cui Mar Rosso, Sinai del Sud e Matrouh. Al Anani ha osservato che i governatorati sono stati scelti a causa del basso numero di contagi di coronavirus. (segue) (Cae)