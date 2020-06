Somalia: a Gibuti colloqui tra governo Mogadiscio e autorità del Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenuto oggi a Gibuti i colloqui i leader della Somalia e dello stato separatista del Somaliland nel tentativo di trovare una soluzione delle tensioni tra il governo centrale e l’entità autonoma. Secondo quanto riferisce una nota del governo di Mogadiscio, i colloqui sono presieduti dal presidente di Gibuti, Ismail Omar Guelleh, e vedeno anche la partecipazione del premier etiope Abiy Ahmed parteciperà. Il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, soprannominato "Farmajo", "è impegnato in tutti gli sforzi per avviare proficui colloqui con il Somaliland", ha dichiarato il portavoce presidenziale, Abdinur Mohamed Ahmed, in una nota. Questi sono i primi colloqui ufficiali tra Farmajo e il presidente del Somaliland Musa Bihi, dopo che Abiy ha ospitato un incontro informale a febbraio. "La delegazione del Somaliland avrà l'opportunità di presentare al mondo che il Somaliland ha diritto alla sua sovranità", ha scritto il ministero degli Esteri del Somaliland su Twitter. (segue) (Res)