Fca: DI Battista (M5s), gli Ellkan si comportano come una famiglia reale

- Gli Elkann si comportano come una famiglia reale e avendo fatto politica una famiglia del genere non può possedere 15 giornali: lo ha detto Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 stelle, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”. "La Fiat dal dopoguerra in poi ha utilizzato il ricatto occupazionale per ottenere aiuti di stato. Multinazionali così importanti che hanno potere politico non dovrebbero possedere tutti quei giornali". "Serve - aggiunge Di Battista - una commissione d'inchiesta per far chiarezza sui quattrini dati a grandi imprese come la Fiat e vedere la correlazione su investimenti, posti di lavoro e delocalizzazioni. Sarebbe un'arma per far abbassare la testa agli Elkann che si comportano come una famiglia reale".(Rin)