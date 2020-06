Montanelli: Morelli (Lega), Sala non usi azione balordi centri sociali come scusa per cancellare pagina storia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le provocazioni e gli oltraggi è incredibile che Sala apra all'idea di discutere sul futuro della statua e l'intitolazione del parco ad Indro Montanelli. Così in una nota Alessandro Morelli, deputato e responsabile Editoria della Lega. "Le azioni dei balordi dei centri sociali vengono persino prese come argomento di dibattito nel tentativo di cancellare una pagina fondamentale della storia italiana. È tempo - spiega - che la Milano per bene, liberale, evoluta e aperta che in questi anni ha lasciato fare perché troppo indaffarata a far andar bene le cose dica basta a questi balordi e nani politici che di fronte ad un gigante come Montanelli sembrano la volpe con l'uva", conclude Morelli.(Com)