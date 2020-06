Roma: beccati con la “dose in bocca”, arrestati due spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nascondevano le dosi di eroina in bocca ma lo stratagemma non ha funzionato e due spacciatori sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Viminale. In manette sono finiti un gambiano di 36 anni e un cittadino della Guinea di 22 anni. Durante alcuni servizi gli agenti hanno notato un uomo avvicinarsi a 36enne e, dopo aver parlato brevemente gli ha consegnato dei soldi; a quel punto l'uomo ha fatto un cenno d'intesa al suo complice che ha estratto dalla bocca un involucro al cliente. I poliziotti hanno fermato l'acquirente che subito ha consegnato un involucro contenente 0,9 grammi di eroina, per poi fermare i due spacciatori.(Rer)