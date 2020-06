Infrastrutture: Gelmini (FI) su ponte Stretto, Franceschini lo vuole per Av? Voti nostri emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, dichiara in una nota: "Il ministro Franceschini propone – con un ragionamento un filino contorto ammantato da nuovo approccio – di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina perché l'alta velocità deve arrivare anche in Sicilia. Benissimo - prosegue - anche se lo informiamo che quello progettato dai governi Berlusconi non conteneva una pista ciclabile, ma anche, per l'appunto, i binari per l'alta velocità. Se il ministro intende fare sul serio ha l'occasione per farlo. Voti gli emendamenti di Forza Italia al decreto rilancio che lo prevedono: così ci portiamo avanti sul lavoro", conclude Gelmini.(Com)