Russia: Putin, nostra gestione coronavirus superiore a quella degli Usa

- La gestione della pandemia di coronavirus in Russia è stata migliore che negli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in un intervento per l’emittente “Rossija 1”. Gli interessi dei partiti politici, secondo Putin, portano a una gestione sbagliata delle crisi, con le autorità locali che non seguono le indicazioni governative. In merito alle proteste antirazziste che dagli Usa si sono poi propagate in altre parti del globo, il presidente russo ha ricordato come Mosca sia contraria all’idea che le manifestazioni trascendano in violenze e saccheggi. Al contempo, ha sottolineato Putin, la Russia ha sempre sostenuto la popolazione nera nella lotta per avere uguali diritti. “Gli Stati Uniti hanno visto da tanto tempo tensioni razziali, ma oggi la Russia, e in passato l’Unione sovietica, hanno sempre sostenuto la lotta degli afroamericani per i loro diritti”, ha detto Putin. (Rum)