Lenola: sindaco su rissa tra residenti e migranti, rischio denunciato più volte

- "Siamo una cittadina pacifica e accogliente, che ha aperto le proprie porte a pellegrini, turisti, nuovi residenti e, più di recente, anche a persone di nazionalità straniera disposte a integrarsi in modo positivo con la popolazione autoctona. Ma non siamo disposti ad accettare che un paio di mele marce irresponsabili e pericolose possano anche soltanto lontanamente provare a minacciare l'ordine pubblico o a turbare la civile convivenza che da sempre caratterizza il resto della popolazione": sono le parole del sindaco di Lenola, Fernando Magnafico, dopo la rissa di venerdì scorso tra alcuni residenti e gli ospiti di giovani stranieri ospiti di un centro per minori non accompagnati culminati con l’arresto di due giovani. "Sono mesi che continuo a segnalare alle istituzioni competenti, con l'ausilio delle forze dell'ordine e dei responsabili della struttura stessa, anche per vie ufficiali, episodi a rischio, chiedendo un intervento risolutivo e di buon senso in grado di risolvere il problema. Al momento, purtroppo, invano. La mia Amministrazione non è sorpresa dall'episodio di due notti fa, perché insieme alle forze dell'ordine che presidiano il territorio seguiamo e abbiamo sempre avuto il polso della situazione. Finora abbiamo sperato nella sensibilità del Ministero dell'Interno, che è l'unico organo direttamente responsabile del progetto in cui i minori stranieri protagonisti della rissa dell'altra sera sono inseriti".(Rer)