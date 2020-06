Fase 3: Viminale, ieri controllate 75.143 persone e 17.568 attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei controlli a livello nazionale delle Forze di polizia, sul rispetto delle misure anti-contagio da Covid-19, ieri, 13 giugno, sono state effettuate verifiche su 75.143 persone e 17.568 esercizi/attività commerciali. Lo rende noto il Viminale. Le persone sanzionate per mancato rispetto delle misure di contenimento, come ad esempio il distanziamento sociale, sono state 169, quelle denunciate per allontanamento dall'abitazione in violazione dell'obbligo di quarantena 10. Sul totale di attività controllate sono stati 14 i provvedimenti di chiusura, e 28 i titolari sanzionati. (Rin)