Montanelli: stasera presidio giovani della Lega di fronte a statua, non cancellate la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega Giovani di Milano ha organizzato per questa sera alle 19.30 un presidio di fronte alla statua di Indro Montanelli, vandalizzata ieri dai collettivi studenteschi. “Avrete visto come questi criminali hanno ridotto la statua di Montanelli. Vernice rossa e insulti nel luogo in cui è stato gambizzato dalle Br. Oggi vi aspettiamo alle 19:30 per un presidio di fronte alla stessa, prima che a qualcuno a sinistra venga in mente di completare l'opera buttandola giù”, annunciano i giovani della Lega sulla pagina Facebook ufficiale. “Sala ha qualcosa da dire a riguardo o farà finta di niente anche questa volta? E i dittatori arcobaleno, i ‘Sentinelli’, sono felici adesso? Statue e opere artistiche diventate bersaglio con metodi degni dei talebani: tutti pessimi segnali. Non cancellate la storia!”, ammoniscono i giovani esponenti del Carroccio, che in un post successivo puntano il dito contro il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che andando “a braccetto con i talebani arcobaleno non condanna l'attacco alla statua e, sue opinioni a parte, si dice ‘aperto al dialogo sul tema Montanelli’”. “Vergogna!! Milano merita di meglio!!”, conclude il post.(Rem)