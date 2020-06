Stati Generali: Salvini, Conte inviti rappresentanti della Polizia Penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte dovrebbe invitare a Villa Pamphilj i rappresentanti della Polizia Penitenziaria. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "L’emergenza Covid ha dato la scusa a centinaia di delinquenti per scatenare guerriglie nelle galere, ottenendo dal governo lo svuotacarceri. Se lo Stato cala le braghe - aggiunge Salvini - i criminali alzano la cresta: non è un caso se le gravi violenze continuano come dimostrano le rivolte nell’istituto di Santa Maria Capua Vetere. L'Italia riparta da sicurezza, certezza pena e valorizzazione uomini in divisa. Conte - conclude - farebbe bene a invitare a Villa Pamphilj i rappresentanti della Polizia Penitenziaria. (Rin)