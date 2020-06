Stati Generali: Silvestroni (Fd'I), la sinistra sfila al carnevale di Villa Pamphili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, dichiara in una nota: "Le tartine, i banchieri i personaggi famosi, le scorte, gli applausi accennati hanno dato alla testa anche a Fornaro di Leu, a Christine Lagarde e Ursula Von der Leyen. Secondo Fornaro di Leu, Giorgia Meloni danneggerebbe l'Italia - si legge -. Se la sinistra non stesse al Carnevale di Villa Pamphili per dieci giorni, potremmo occuparci degli italiani in parlamento. Peccato che i compagni abbiamo fatto questa fine, peccato che i compagni di falce e martello attentano la democrazia non volendo far votare per le elezioni politiche ad Ottobre", conclude Silvestroni. (Com)