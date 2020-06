Lega: Centinaio su minacce a Salvini, vigliacchi, non indietreggiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove minacce nei confronti di Matteo Salvini, "passate ancora una volta sotto il silenzio di stampa e di solidali a senso unico, sono l'ennesima dimostrazione del degrado raggiunto dalla lotta politica in Italia". Così il senatore della Lega Gian Marco Centinaio a commento delle minacce subite Matteo Salvini sui social. "Certa parte politica, certi vigliacchi preferiscono intimidire, imbrattare fino a voler 'cancellare Salvini' piuttosto che confrontarsi sulle idee, sui programmi, sulle necessità dei cittadini. La Lega, il suo popolo e il suo segretario, però non indietreggiando né si intimidiscono: non lasceremo campo libero a chi vuole umiliare il nostro Paese", conclude.(Com)