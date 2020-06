Lazio: Regione, mai ricevuti in sede occupanti di piazza Pecile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia che alcuni occupanti dell'edificio di piazza Pecile siano stati ricevuti negli uffici della Regione è priva di qualsiasi fondamento. Nei giorni scorsi c'è stata una manifestazione davanti alla sede della Giunta regionale e solo una piccola delegazione di tre persone, che non hanno nulla a che fare con il palazzo occupato alla Garbatella, sono state incontrate nel pieno rispetto delle prescrizioni previste. Tra i manifestanti, inoltre, non risulta alcun occupante di Piazza Pecile". Lo comunica in una nota Regione Lazio (Com)