Decreto Rilancio: Gelmini (FI), su scadenza Imu governo sceglie silenzio imbarazzato

- Martedì 16 giugno oltre 20 milioni di italiani dovranno versare 11 miliardi di euro di Imu. "Dal governo, impegnato nei defilé di Villa Pamphilj, non è arrivata nessuna apertura in merito ad una proroga di questi pagamenti, né è possibile attendere le votazioni dei nostri emendamenti al decreto rilancio sul rinvio della scadenza e sul dimezzamento degli importi, perché l'appuntamento con lo Stato esattore giungerà prima del voto in Parlamento". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il silenzio imbarazzato dell'esecutivo sull'argomento la dice lunga sulle tanto decantate intenzioni di questa maggioranza di avviare la riforma fiscale.Speriamo - conclude - in un soprassalto di ragionevolezza almeno per la dichiarazione dei redditi e per i versamenti di luglio".(Com)