Lavoro: Di Benedetto (Fiof), fotografi e cineoperatori a Montecitorio per protestare

- A distanza di ormai 3 mesi dall’inizio del lockdown, ”gli imprenditori del settore fotografico fanno sentire la propria voce evidenziando il disagio economico che vivono e alzando la voce verso le istituzioni”. Lo si legge in una nota del Fiof, Anv e Afps che rappresentano lavoratori del settore della fotografia, cineoperatori e videografi. Martedì prossimo a Roma la loro protesta approderà davanti a Montecitorio ma anche in altre importanti piazze d'Italia. “La richiesta – si legge nella nota delle tre sigle di rappresentanza - è quella di mettere sul tavolo un dialogo aperto tra enti e parti sociali per trovare soluzioni di sostegno economico a tutta la categoria, sia attraverso erogazioni statali di linee di credito a fondo perduto, sia con aiuti economici in credito d’imposta. Il settore più danneggiato è quello dei matrimoni e degli eventi: 50mila celebrazioni sono state rinviate di almeno un anno a causa dell'emergenza Covid-19, con introiti per 540 milioni di euro che arrivano dall'estero con i destination wedding, eventi che vedono in Puglia, Campania e Toscana le mete privilegiate, completamente annullati”. "Dobbiamo ripartire con le dovute precauzioni, non possiamo affondare- dichiara nella nota Ruggiero Di benedetto, presidente nazionale Fiof (Fondo Internazionale per la Fotografia) - fino ad aprile 2021 il settore wedding sarà fermo e molti professionisti saranno costretti a chiudere le proprie attività”.(Com)