Montanelli: Montaruli (Fd'I), Lagiola giustifica atto vile, non adeguato a ruolo direttore Salone del Libro

- Giustificare "il vile attacco alla Statua di Indro Montanelli nel luogo ove avvenne l'attentato ai suoi danni da parte delle Brigate Rosse è vomitevole tanto più se si usa per farlo il tema della condizione femminile. Lagioia non perde l'occasione di dimostrare ancora una volta la sua inadeguatezza a direttore del Salone del Libro di Torino". Queste le parole del deputato torinese di Fd'I, Augusta Montaruli, dopo aver letto il post su Fb "statua di Montanelli" di Nicola Lagioia. "Se vogliamo parlare dei temi evocati, cioè della presenza femminile nei posti chiave, Lagioia sia coerente e si dimetta rifiutando la sua stessa carica. Sono convinta - si legge in una nota - che se finalmente si ragionasse con il metro del merito e non con il sistema del potere da lui stesso richiamato non sarebbe lì. Su una cosa ha ragione. La destra è avanti sulla questione femminile. D'altra parte l'unica leader donna è Giorgia Meloni e guida il mio partito". (segue) (Com)