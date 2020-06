Montanelli: Montaruli (Fd'I), Lagiola giustifica atto vile, non adeguato a ruolo direttore Salone del Libro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montaruli poi aggiunge: "Avviene perché non accettiamo di soccombere alle quote, vinciamo collegi traballanti, non ci facciamo imbrigliare dalla logica delle a finali, non ci dobbiamo imbruttire per farci prendere sul serio e siamo dalla parte delle Pamela senza infarciture di buonismo. Non ci inginocchiamo in parlamento e soprattutto riconosciamo in uomini come Lagioia, che offendono la memoria del più grande giornalista italiano quanto di più lontano non solo dalla cultura ma dal buon senso. Su razzismo ruolo della donna e tutti i temi possibili sono pronta in qualunque momento, a discutere con Lagioia come con chiunque. Rimane il fatto oggettivo - conclude - che chi non dice una sola parola contro un atto ignobile simbolo di tutta l'arretratezza culturale e umana non può certamente guidare un evento così importante come il salone del libro", conclude la deputata di Fd'I. (Com)