Fase 3: Fontana, capacità e procedure da migliorare, ma Lombardia già ripartita

- Ammettendo che l’emergenza coronavirus “ha evidenziato capacità e procedure da migliorare”, il presidente della Regione Attilio Fontana su Facebook rivendica che “con questa strategia la Lombardia è già ripartita”. Rispondendo alle dichiarazioni di Ferruccio De Bortoli al programma “Mezz’ora in più” sugli errori, soprattutto nella comunicazione, fatti dalla giunta lombarda, Fontana dichiara: “Spesso ripenso alle giornate in cui è esplosa la pandemia, in cui gli ospedali erano al collassso, in cui arrivavano richieste di aiuto da tutto il territorio, in cui ho scelto di trascorrere l'isolamento in ufficio e non a casa per essere sempre operativo e al servizio della mia Regione. Abbiamo commesso degli errori di comunicazione? Forse, probabilmente, ma sfido chiunque a vivere in trincea, sotto il fuoco nemico, ed essere esente da qualunque giudizio”. “Ora siamo nella fase dell'analisi e della valutazione, sicuramente lo stress dell'emergenza ha evidenziato capacità e procedure da migliorare, con questa strategia la Lombardia è già ripartita”, conclude il governatore lombardo. (Rem)