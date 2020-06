Ue: Amendola, Recovery Fund è una grande opportunità per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Fund è una grande opportunità per rendere l’Italia un paese più “verde” e digitale. Lo ha detto il ministro agli Affari europei Enzo Amendola, in un’intervista a “La Stampa”. “L'Italia vuole partire subito con le riforme, sarebbe un delitto sprecare la svolta Ue", ha detto Amendola, spiegando che gli Stati generali a Roma possono dare una mano all’esecutivo nella trattativa con l’Ue sul Recovery Fund, “perché ora che la trattativa è in dirittura di arrivo, si toglie di mezzo questo dibattito falso tra Paesi ‘frugali’ e paesi spendaccioni. Il nostro messaggio ai vertici europei, come ai 27 Paesi Ue, è che noi dopo questa tragedia vogliamo cambiare l'Italia e farlo da subito". La crisi del coronavirus, e la risposta europea, sono stati diverse rispetto a quelle del 2008-2009, ha sottolineato Amendola. "I nostalgici della Troika se ne facciano una ragione. Quel modo di gestire le crisi è il passato. Bce, Commissione e Consiglio Ue sono compatti nella volontà di salvare il mercato unico e rilanciare la competitività europea, con investimenti, sostegno della domanda interna e riforme strutturali", ha detto il ministro. (Res)