Lombardia: Fontana, deprecabile sentimento d’invidia verso di noi non va alimentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna alimentare, ma condannare un “deprecabile sentimento di invidia” nei confronti della Lombardia. Lo sostiene su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana, commentando le dichiarazioni di Ferruccio De Bortoli al programma “Mezz’ora in più”. “Ho apprezzato de Bortoli già la settimana scorsa in cui in alcune sue dichiarazioni ha posto due riflessioni: la prima sulla rivalsa sociale verso la Lombardia e Milano che rappresentano nell'immaginario collettivo coloro che ce la fanno nel mondo; nell'altra sugli errori commessi, soprattutto nella comunicazione, fatti dalla giunta da me presieduta e sull'opportunità di riconoscerli”, scrive Fontana. “Sulla rivalsa sociale - prosegue il governatore - non voglio aggiungere nulla, solo che un deprecabile sentimento di invidia non deve essere alimentato da alcuno, al contrario deve essere sempre fermamente condannato”.(Rem)