Montanelli: De Chirico (FI), Lume rivendica azione, sgomberare subito locali occupati da collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Forza Italia a Milano Alessandro De Chirico in una nota chiede lo sgombero immediato dei locali occupati dal collettivo Lume, che ha rivendicato l'imbrattamento della statua di Indro Montanelli. "Con un lungo post di accompagnamento alla pubblicazione del video dell'atto vandalico contro la statua di Indro Montanelli di ieri sera, il collettivo Lume ha rivendicato l'azione. Auspico che il Comune di Milano si attivi prontamente per risarcire i danni arrecati e i costi per la pulizia del monumento. Un'altra azione immediata è quella di chiedere lo sgombero sia il casello di piazzale Baiamonti che il magazzino di via Vittorio Veneto entrambi occupati dal collettivo", dichiara De Chirico, aggiungendo: "Anche se ho i miei dubbi visto che in passato l'assessore Scavuzzo, delegata alla sicurezza, non ha mai preso le distanze dal suo amico Tommaso Proverbio, tra gli animatori del movimento studentesco". (com)