Governo: Fratoianni (Leu), stupito per entusiasmo Pd su ponte Stretto, difesa spese militari e balbettio su Regeni

- "Sono abbastanza stupito dall'entusiasmo crescente fra i dirigenti del Pd per il Ponte sullo Stretto, dalla difesa delle spese militari, dal balbettio sulla vicenda Regeni e sulla vendita di armamenti al regime egiziano." Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Quando si scimiottano le posizioni e le proposte della destra - conclude l'esponente di Leu - si contribuisce alla sua affermazione. Non certo altro, non quella alternativa di cui il Paese ha estremamente bisogno". (Rin)