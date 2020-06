Venezuela: Interpol arresta imprenditore vicino a Maduro, per Caracas “detenzione arbitraria” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, “in violazione di tutte le norme e procedure”, l’arresto è stato eseguito il 12 giugno in assenza di un “avviso rosso” dell’Interpol, che ha emesso un ordine di cattura “estemporaneo” il 13 giugno per giustificare l’operato. Infine, il comunicato riferisce che il governo di Caracas ha intrapreso attraverso i canali legali e diplomatici tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei diritti umani di Saab, a cominciare dal suo diritto alla difesa, e che esorta le autorità di Capo Verde a liberarlo. L’avvocato che lo assiste, Maria Dominguez, non ha rilasciato commenti. Saab è accusato dagli Stati Uniti di aver ricavato ingenti somme di denaro da contratti sopravvalutati, nonché dal sistema venezuelano del tasso di cambio stabilito dal governo e dall’importazione e distribuzione centralizzata di alimenti di base. Secondo il dipartimento del Tesoro Usa, che ha emesso sanzioni contro il Venezuela, i Clap fanno parte di una strategia di controllo sociale del governo Maduro. Saab era ricercato per riciclaggio di denaro anche in Colombia. (Brb)