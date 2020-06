Stati Generali: Ronzulli (FI), non ci serve alcun riconoscimento da Conte, abbiamo quello degli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, in una nota dichiara: "Il presidente del Consiglio ha chiesto aiuto al centrodestra sul recovery fund. Forza Italia, il presidente Berlusconi e il Ppe si sono spesi tantissimo in Europa fin dall'inizio di questa emergenza, nell'interesse del Paese e non certo dell'esecutivo, per provare a giungere a un accordo di cui adesso il governo è pronto a prendersi tutti i meriti", si legge. "Conte - prosegue Ronzulli - ha parlato addirittura di un 'riconoscimento pubblico' di questo nostro eventuale impegno. Ma di cosa parla, chi è lui per dare riconoscimenti a noi? Il nostro riconoscimento sono i voti degli italiani. Lui che siede a palazzo Chigi per caso, a quale carica è mai stato eletto? Noi - conclude la senatrice di FI - rappresentiamo le istituzioni essendo passati dalle urne, lui guida un governo per aver seguito lo spoglio delle elezioni del 2018 al comitato del Movimento 5 Stesse, da cui a tratti prende addirittura le distanze".(Com)