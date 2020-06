Israele: Netanyahu, al via lavori per insediamento dedicato a Trump sul Golan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderanno il via oggi “i passi pratici per stabilire” la comunità di Ramat Trump sulle alture del Golan, dove il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha riconosciuto la sovranità di Israele sulla zona conquistata alla Siria durante la Guerra dei 6 Giorni del 1967. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel suo discorso di apertura della riunione di gabinetto settimanale. Ramat Trump (in ebraico le 'Alture di Trump') era, fino alla decisione di costruire l’insediamento, un piccolo gruppo di abitazioni chiamato Bruchim, in cui vivevano 15 persone, in prevalenza immigrati russi, parte dell’abitato di Kela Alon.(Res)