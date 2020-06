© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di San Felice Circeo hanno denunciato 5 persone per truffa perché, tramite web, con artifici e raggiri, dietro la falsa promessa di prendere in affitto per il mese di agosto, un’abitazione per la vacanza sul litorale pontino sono riusciti a farsi accreditare da una donna del posto, tramite ricariche postepay, la somma complessiva di 2.800 euro.(Rer)