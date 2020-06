M5s: da domani "Riparte l'Italia", il tour virtuale in 20 regioni, al via con Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte domani alle 21 il Tour virtuale "Riparte l'Italia" del Movimento 5 Stelle. In Basilicata - sede virtuale della prima tappa "e nei prossimi appuntamenti nelle altre regioni – si legge sul Blog delle Stelle - avremo con noi i nostri ministri, viceministri, sottosegretari e portavoce in Parlamento e nei territori, gli europarlamentari e i nostri sindaci. A tutti loro potrete fare delle domande, chiedere chiarimenti sui molti provvedimenti adottati per rispondere all'emergenza causata dal covid-19. I vostri spunti e la vostra partecipazione saranno fondamentali per poter discutere di quello che è già stato fatto e di quello che c'è ancora da fare. Perché non se ne parla molto spesso in tv o sui giornali. Quindi abbiamo deciso di parlarne noi, attraverso un giro d'Italia virtuale, e non nelle piazze, per rispetto alle norme di sicurezza vigenti, perché il coronavirus non è stato ancora sconfitto". (segue) (Com)