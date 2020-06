Fase 3: Gadda (Iv), se davvero Cig non pagata Tridico va subito rimosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro Nunzio Catalfo "faccia subito chiarezza con una dichiarazione pubblica sul pagamento della cassa integrazione: se risponde al vero quanto riferiscono diversi quotidiani, secondo cui ci sarebbero ancora centinaia di migliaia di lavoratori in attesa di ricevere i soldi, addirittura forse un milione di persone, è evidente che il presidente dell'Inps Tridico andrebbe immediatamente rimosso". Lo dichiara la deputata di Italia Viva, Maria Chiara Gadda. "Non è in alcun modo accettabile – prosegue Gadda in una nota – che i lavoratori debbano essere ancora in attesa di ricevere il saldo della cassa integrazione addirittura di marzo, trascorsi quasi 4 mesi. Tridico - aggiunge - si era impegnato a saldare tutti gli arretrati entro venerdì scorso, comunque fuori tempo massimo, ma a quanto emerge, anche in base alle denunce di lavoratori e imprenditori, siamo ancora ben lontani dal raggiungimento di questo obiettivo minimo. Una gestione totalmente fallimentare. Il Paese non può permettersi che due istituti strategici e fondamentali per il mondo del lavoro in una fase così critica, come Inps e Anpal, siano in mano a vertici del tutto inadeguati. Tridico e Parisi, nominati dal governo gialloverde, vanno immediatamente sostituiti", conclude Gadda. (Com)